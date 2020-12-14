Украина на очередном заседании ТКГ планирует обсудить вопрос 4 новых участков разведения сил

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе предлагает на очередном заседании 15-16 декабря рассмотреть вопросы освобождения удерживаемых лиц и новых участков разведения сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со сслкой на страницу в Фейсбук украинской делегации в ТКГ.

На вторник, 15 декабря, запланировано заседание подгрупп ТКГ (политической, гуманитарной, экономической и подгруппой по безопасности), а на среду, 16 декабря - общее заседание ТКГ.

На заседании предполагается рассмотерть вопрос освобождения удерживаемых лиц, вопросы разблокирования российской стороной работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения и вопрос обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Также планируется рассмотреть финализацию договоренностей о 19 участках разминирования и о 4 новых участках разведения сил и средств.

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