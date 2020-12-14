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Зеленский назначил Лысого главой ДУСи

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Зеленский назначил Лысого главой ДУСи
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в тексте указа.

Напоминаем, Зеленский назначил Лысого заместителем руководителя Госуправления делами указом от 16 января. 22 мая глава государства присвоил ему третий ранг государственного служащего, а 18 июня указом назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Госуправделами. В тот же день был уволен прежний руководитель ведомства Сергей Борзов в связи с назначением на должность главы Винницкой ОГА.

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Автор: Володимир Янченко

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    Наконєц-то !
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    Генії заголовків!
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