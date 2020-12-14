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Джапарова о продаже "Массандры" оккупантами: Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести ответственность

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Джапарова о продаже "Массандры" оккупантами: Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести ответственность
Российская Федерация как государство-оккупант в очередной раз нагло нарушает нормы международного гуманитарного права.

Об этом заявила в Twitter замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Российская Федерация будет нести за него ответственность", - подчеркнула замглавы МИД.

Джапарова о продаже Массандры оккупантами: Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести ответственность 01

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Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Євгенович Евгеньевич
    Як саме буде нести? Перед ким буде нести? Коли буде нести?
    І головне- хто забезпечить це?
    У вас нема відповідей на це питання, нешанована влада України!
  • Владимир Головатюк
    до речі , у німців була можливість вивезти чи випити , але чомусь не зробиле ні те ні друге .
  • ПП Уксусов
    Бояру будут разливать, как пить дать...
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