САП оспорит передачу дела Татарова и Микитася из НАБУ в ГБР

Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение скандального судьи Печерского суда Сергея Вовка, постановившего передать расследование дела, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице САП в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Следственный судья, принимая такое решение, вышел за пределы предоставленных ему полномочий, поскольку решение вопроса о подследственности является дискреционным правом прокурора в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 218 УПК Украины и не относится к компетенции следственного судьи, одновременно законодатель прямо запретил поручать досудебное расследование уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу (ч.5 ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

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В САП отметили, что раз подозрение по делу вынесено бывшему депутату (Максиму Микитасю. - Ред.), то следствие по нему должно осуществлять только НАБУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 декабря скандальный судья Печерского райсуда Сергей Вовк постановил передать дело о хищениях при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в ГБР.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник выразил надежду, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

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Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

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