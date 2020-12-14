Служба внешней разведки за год купила 44 авто премиум-класса на 38,5 млн грн, - Transparency International Ukraine
Об этом свидетельствуют данные анализа Transparency International Ukraine, которые антикоррупционная организация предоставила "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ.
Из этих данных видно, что в 2020-м внешняя разведка объявляла тендер на Prozorro 13 раз.
Автобаза разведчиков пополнилась семью Renault Duster по 598 500 грн каждый. Общая сумма - 4 189 000 грн.
Также Служба внешней разведки дважды объявляла тендер на закупку Toyota Corolla. Сначала приобрели 6 машин этой марки по 3419000 грн. Впоследствии - еще четыре таких автомобиля на 2 279 000 грн.
Кроме этого, в 2020-м разведчики купили 5 Toyota Camry почти по миллиону каждая, в общем заплатив из бюджета на это 4 999 500 грн.
Также автопарк разведчиков пополнился тремя авто, стоимость которых превысила миллион гривен - это Skoda Superb, за которые в целом заплатили 3 088 500 тыс грн.
Всего в 2020 году государственные учреждения приобрели около трех тысяч авто на сумму 1,5 миллиарда гривен.