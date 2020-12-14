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Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист

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Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист
Журналист Андрей Лучков развенчал конспирологический фейк о том, что в пандемии коронавируса якобы виноваты американцы.

Об этом Лучков написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне не первый раз от совершенно разных людей попадается в сети за ближайшие недели этот текст. Более того, этот текст путешествует посредством соцмедиа по разным странам нашей планеты. На этот раз его выложила мадам Оксана Калетник (экс-депутат от КПУ. - Ред.). Да, да. Вбросы северных соседей с конспирологией и кашей-малашей", - написал журналист.

Лучков обратил внимание, что текст состоит из неправдивых утверждений.

"Это не "биологическая лаборатория", а Институт вирусологии в Ухане. И принадлежит она не "Glaxo" (GlaxoSmithKline), а находится под юрисдикцией Китайской Академии Наук", - подчеркнул он.

Упоминание об этом масштабном фейке встречаются в испанской и даже в австралийской пресс, отметил журналист.

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Фейк о происхождении COVID-19 - вброс северных соседей с конспирологией, - журналист 01

Фейк о происхождении COVID-19 - вброс северных соседей с конспирологией, - журналист 02
Фейк о происхождении COVID-19 - вброс северных соседей с конспирологией, - журналист 03
Фейк о происхождении COVID-19 - вброс северных соседей с конспирологией, - журналист 04


Фейк о происхождении COVID-19 - вброс северных соседей с конспирологией, - журналист 05


Фейк о происхождении COVID-19 - вброс северных соседей с конспирологией, - журналист 06


Фейк о происхождении COVID-19 - вброс северных соседей с конспирологией, - журналист 07

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист - Цензор.НЕТ 6054

    ...
  • вау
    А что уже все забыли?
    Что память как у выбки гуппи, до вечера ?
    ***
    Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подтверждает взрыв газового баллона и возникновение пожара в принадлежащем ведомству научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в поселке Кольцово Новосибирской области.

    Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола. Центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, изначально являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

    У кого еще есть вопросы по поводу происхождения вируса ????
  • Татьяна Лайф
    Не только Билл , но и солдаты НАТО натовским сапогом потоптались по здоровью нарассеян.
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