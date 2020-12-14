Фейк о происхождении COVID-19 - "вброс северных соседей с конспирологией", - журналист

Журналист Андрей Лучков развенчал конспирологический фейк о том, что в пандемии коронавируса якобы виноваты американцы.

Об этом Лучков написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне не первый раз от совершенно разных людей попадается в сети за ближайшие недели этот текст. Более того, этот текст путешествует посредством соцмедиа по разным странам нашей планеты. На этот раз его выложила мадам Оксана Калетник (экс-депутат от КПУ. - Ред.). Да, да. Вбросы северных соседей с конспирологией и кашей-малашей", - написал журналист.

Лучков обратил внимание, что текст состоит из неправдивых утверждений.

"Это не "биологическая лаборатория", а Институт вирусологии в Ухане. И принадлежит она не "Glaxo" (GlaxoSmithKline), а находится под юрисдикцией Китайской Академии Наук", - подчеркнул он.

Упоминание об этом масштабном фейке встречаются в испанской и даже в австралийской пресс, отметил журналист.

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