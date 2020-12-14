Минобороны заключило прямые соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и ударных БПЛА, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщили в Минобороны, прежде всего речь идет о проектах, призваны радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

По словам Тарана, это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.

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Напомним, в октябре стороны подписали Меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей.

Тогда же министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали Рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики.

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