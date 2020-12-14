НАБУ обвинило руководство Украины в блокировании подозрений коррупционерам

Организаторы коррупционных схем, уличенные Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, готовы на все, чтобы не допустить направление их дел в Высший антикоррупционный суд.

Об этом заявляет пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Самая популярная схема в последнее время - обязать генерального прокурора через суд изменить подследственность по делу, которое расследуют НАБУ и САП, и передать его в другой орган", - отмечается в сообщении.

В НАБУ указывают, что за последние полгода по такой схеме пытались забрать:

дело "ВиЭйБи Банка" - по факту хищения 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Нацбанком;

"дело ОАСК" - по факту захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), а также вмешательства в деятельность государственных деятелей, злоупотребление влиянием, субъектами, исключительно подследственные НАБУ (председатель ОАСК и председатель ГСА);

дело о попытке подкупа за 5 млн долл. руководителей НАБУ и САП;

дело по факту подкупа заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины - эпизод дела о хищении имущества на 81 млн при строительстве квартир для Нацгвардии.

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"У всех этих решений есть общее: они противоречат закону. Ведь расследовать преступления, отнесенные к подследственности НАБУ, может только НАБУ, а принимать судебные решения по ним - исключительная прерогатива Высшего антикоррупционного суда Украины, что предусмотрено УПК Украины", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, 14 декабря скандальный судья Печерского райсуда Сергей Вовк постановил передать дело о хищениях при строительстве квартир для Нацгвардии, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в ГБР.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на это решение.