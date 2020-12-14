Новости

США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400

6 03417
США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

Об этом сообщил госсекретарь США Майка Помпео, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с "Рособоронэкспортом", главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400" , - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что в санкции распространяются и лично на Демира: его активы в США будут заморожены.

Также на Цензор.НЕТ: Турция заявила об аресте российских шпионов: передавали информацию о закупках газа, нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Просто гадит до ухода по мере сил. А то ***** рассердится.
  • Cat Lark
    Трамп отрабатывает путинские денежки.
    Купили - так разбирайте, изучайте, и потом сплавьте этот хлам кому-то ещё.
    За что наказывать ?
  • Tank Driver
    забуть о нем, у старика крыша улетела, ветировал военный бюджет.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости