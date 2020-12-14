США ввели против Турции санкции за покупку у России С-400

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

Об этом сообщил госсекретарь США Майка Помпео, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с "Рособоронэкспортом", главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400" , - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что в санкции распространяются и лично на Демира: его активы в США будут заморожены.

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