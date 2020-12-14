Россия совершила военное преступление, национализировав "Массандру", - прокурор АРК Поночовный

Российская Федерация часто дает повод для документирования фактов с признаками военных преступлений.

Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью изданию "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

Свежий пример - "национализация" и продажа имущества АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в оккупированном Крыму.

"Согласно IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант имеет право пользоваться публичным имуществом только в военных целях", - подчеркнул Поночовный.

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По его словам, в "национализации" имущества "Массандры" никакой военной необходимости не было.

"А выставление на аукцион активов "Массандры" и ее покупка российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, что незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается", - сказал прокурор.

Он отметил, что прокуратура АРК и Севастополя расследует несколько эпизодов, касающихся имущества "Массандры". "Кроме присвоения, это еще и продажа земли под виноградниками в Гурзуфе, и производство в отношении "директора" "Массандры" Янины Павленко, самовольно открывшей 240-летнюю бутылку "Херес де ля Фронтера" для Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Теперь "дело "Массандры" пополнится и компанией-покупателем", - добавил Поночовный.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.

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