Зеленский зажжет елку под ОП и отправится на короткий отдых, - Мендель

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала журналистам о планах Владимира Зеленского на новый год.

Комментарий Мендель публикует издание "КП в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Президент и Первая Леди зажгут новогоднюю елку возле Офиса Президента. Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей", - рассказала Мендель.

Также, по ее словам, Зеленский планирует записать новогоднее поздравление.

"Запись поздравления президента еще впереди, концепция и сценарий прорабатываются", - отметила Мендель.

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В первые дни 2021 года Зеленский отправится на отдых, но будет все время на связи, добавила пресс-секретарь.

"И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом Глава государства всегда остается на связи и при надобности будет работать. Сегодня благодаря развитию технологий организовывать связь, собрать совещание и обсудить важные события можно в очень быстром режиме", - заверила Мендель.

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