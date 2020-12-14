Шмыгаль не ответил на вопросы "слуг народа" по проекту бюджета на 2021 год, депутаты могут не поддержать такую редакцию, - Качура

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании фракции "Слуги народа" не дал ответов на вопросы депутатов о госбюджете-2021, поэтому у них могут возникнуть сомнения, стоит ли принимать законопроект в такой редакции.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура допускает, что Верховная Рада не сможет принять законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, что есть огромная вероятность, что это будет внеочередное заседание, и у нас потом будут бюджетная ночь, бюджетное утро, вечер и так далее", - сказал Качура журналистам в понедельник вечером в Киеве.

Говоря об обсуждении проекта бюджета на заседании фракции с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Качура отметил, что многие депутаты, в том числе и он, не услышали от руководителя правительства ответов на свои вопросы.

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"Я думаю, что у депутатов могут возникнуть сомнения, правильно ли будет поддерживать именно в такой редакции документ… Я вижу сейчас, что они колеблются, что делать", - отметил народный депутат.

При этом Качура отметил, что законопроект о госбюджете может набрать необходимое количество голосов (226. - Ред.), если нардепов из "Слуги народа" поддержат их коллеги из других фракций и групп.

Напомним, 15 декабря парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.

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