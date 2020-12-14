Шмыгаль не ответил на вопросы "слуг народа" по проекту бюджета на 2021 год, депутаты могут не поддержать такую редакцию, - Качура
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура допускает, что Верховная Рада не сможет принять законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, что есть огромная вероятность, что это будет внеочередное заседание, и у нас потом будут бюджетная ночь, бюджетное утро, вечер и так далее", - сказал Качура журналистам в понедельник вечером в Киеве.
Говоря об обсуждении проекта бюджета на заседании фракции с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Качура отметил, что многие депутаты, в том числе и он, не услышали от руководителя правительства ответов на свои вопросы.
"Я думаю, что у депутатов могут возникнуть сомнения, правильно ли будет поддерживать именно в такой редакции документ… Я вижу сейчас, что они колеблются, что делать", - отметил народный депутат.
При этом Качура отметил, что законопроект о госбюджете может набрать необходимое количество голосов (226. - Ред.), если нардепов из "Слуги народа" поддержат их коллеги из других фракций и групп.
Напомним, 15 декабря парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.