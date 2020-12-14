Судебная система стала на сторону Портнова, и разрешила ему распространять данные журналистов, - "Схемы"

14 декабря Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы водителя программы "Схемы" Бориса Мазура на решение Печерского райсуда, который отказался обязать бывшего экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова удалить из публичного пространства его персональные данные.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Законом запрещено распространять персональные данные человека без его согласия. Поэтому водители редакции "Схем" вместе с адвокатами пытаются через суд заставить этого деятеля удалить опубликованные им в Телеграмм-канале их подробные персональные данные (включая домашние адреса, номера авто, паспортов, кодов ИНН). Напомню, водители помогали журналисту Михаилу Ткачу готовить расследования о связях Портнова во власти", - написала Седлецкая.

Как сообщила журналистка, судья Печерского суда Волкова отказала в удовлетворении иска водителя Мазура к Портнов, обязав выплатить экс-замглавы АП 52 тыс. гривен расходов на юристов."Это та самая судья Волкова, которая вынесла решение о "непрерывное проживание Портнова" в Украине в течение последних 5 лет (хотя после побега Януковича он жил в Австрии)", - отмечает Седлецкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей

14 декабря тройка судей апелляционного суда города Киева отказалась удовлетворить жалобу водителя "Схем" на решение суда первой инстанции.

"Решение в пользу Андрея Портнова приняла коллегия судей во главе с судьей-докладчиком Анной Крыжановской.

Да, именно той, которая во времена президентства Виктора Януковича в течение трех лет бок о бок работала в Печерском райсуде Киева в одной судейской коллегии вместе с .. родной сестрой Андрея Портнова Еленой Исаевской", - сообщила журналистка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд отказался обязать Портнова удалить опубликованные им персональные данные сотрудников "Схем" и присудил ему 52 тыс. грн компенсации, - Седлецкая

Адвокаты "Схем" будут подавать кассацию на это решение.