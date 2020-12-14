Прокурор АРК Поночовный - крымчанам: Выданный оккупантами паспорт РФ надо воспринимать как временное средство выживания, ответственности за это быть не может

С точки зрения украинского законодательства выданные в оккупированном Крыму российские паспорта юридически ничтожны, поэтому крымчанам не стоит обращаться в консульство РФ для подачи заявлений о выходе из гражданства.

Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью изданию "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

"Это документы, равнозначные паспорту из сувенирного магазина", - уверен он.

По словам Поночовного, обращение гражданина Украины из Крыма в консульство России о выходе из гражданства РФ - это признание того, что он был гражданином России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина представила ЕС концепцию Крымской платформы

"Граждане Украины в оккупации стали заложниками ситуации, им принудительно навязывают этот паспорт, государство-оккупант создало все условия, чтобы без него крымчане на своей территории не могли обходиться. Поэтому фейковый паспорт РФ, выданный оккупационной администрацией, надо воспринимать лишь как средство для обеспечения необходимых условий проживания в Крыму на период оккупации", - пояснил Поночовный.

При этом он опроверг информацию о якобы наказаниях в Украине за получение жителями Крыма паспортов РФ. "Никакого наказания за наличие российского паспорта, выданного в Крыму гражданину Украины, нет. Поскольку эти паспорта не признаются ни Украиной, ни какой-либо демократической страной мира. В сущности, это навязанный псевдодокумент, а за псевдодокументы ответственности быть не может", - сказал прокурор АРК.

В то же время, Поночовный признал, что от людей, пересекающих административную границу с оккупированным Крымом, поступают жалобы на действия таможенников и пограничников, которые шантажируют их наличием российского паспорта. "У нас есть уголовное производство, открытое по обращению правозащитных организаций. При этом заявления от самих потерпевших граждан официально к нам не поступали", - рассказал он.

"Мы планируем обновить наши информационные борды на КПВВ - дополним их еще и информацией об отсутствии ответственности за принудительные паспортизацию и призыв в российскую армию", - добавил Поночовный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия отказала в паспорте террористу "ДНР" Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ. ФОТО