ЕС радикально сократит импорт российского газа и нефти, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов

Европейский союз, крупнейший потребитель российского газа, в ближайшее время намерен сократить импорт нефти и газа на 100 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, это мощный удар по российской экономике, которая сосредоточена на продаже сырья, а к тому же - в основном в Европу.

11 декабря лидеры ЕС договорились усилить план по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, изначально планировалось, что выбросы парниковых газов к 2030 году должны уменьшиться на 40% по сравнению с уровнем 1990 года, однако новая цель - "не менее 55%".

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Прежде всего, энергетическому сектору придется стать "экологическим". Именно этот сектор отвечает за 75% парниковых выбросов в ЕС. Для реализации амбициозной повестки дня потребление нефти должно снизиться почти на треть к 2030 году, а потребление газа - на четверть, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Следует добавить, что Европейский союз намерен уменьшить стоимость импорта топлива на 100 млрд евро. К 2050 году ЕС планирует полностью отказаться от ископаемого топлива.

В июле Еврокомиссия утвердила две стратегии достижения климатической нейтральности. Первая стратегия требует создания единого энергетического рынка и диверсификации поставщиков, вторая - массового производства чистого водорода для энергетических целей.

Страны ЕС намерены постепенно отказаться как от нефти, так и от природного газа, которые следует заменить "безуглеродной газами", а главным образом водородом.

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