"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина

Партия "Слуга народа" не собирается устраивать новогодний корпоратив, так как в стране действуют карантинные ограничения из-за COVID-19.

Об этом журналистам сказал после заседания фракции СН первый зампредседателя фракции партии Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос о том, будет ли у "Слуги народа" новогодний корпоратив, Корниенко ответил, что такие вопросы "даже неприлично ставить сейчас в рамках того, что происходит".

"Думаю, что понятно, что ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая ситуацию эпидемическую и экономическую в стране. Мы можем просто пожать (руки. - Ред.), не пожать, а кулачками друг другу так сделать (альтернативное пожатию рук приветствие. - Ред.) в последний день рабочий этого месяца. В пленарном зале, я имею в виду. И дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать. Или, не нарушая правил карантина, в своем окружении, с помощниками и так далее", - сказал он.

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Ранее в понедельник, 14 декабря стало известно, что Кабинет Министров вводит в Украине новые карантинные ограничения. С ближайшей субботы, 19 декабря банкеты в ресторанах запрещены, заведения общепита должны закрываться в 23 часа, а посетителей рассчитывать - в 22.