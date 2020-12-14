Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты устанавливают емкости для воды

В школах и детских садах оккупированной Ялты устанавливают емкости, которые должны наполняться водой, пока она есть в кранах. Когда воду отключают, она будет подаваться в детские учреждения из этих емкостей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Бесперебойное обеспечение водой учреждений образования, как и медучреждений, – одна из приоритетных задач. Да, в этом году рекордная засуха, такой погодной ситуации не было с 1994 года", – цитирует издание слова главы оккупационной администрации Ялты Янины Павленко.

Как пояснил оккупационный начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский, вода из емкостей будет поступать в сеть учреждений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет

"Они автоматически наполняются в то время, когда в городской сети присутствует давление воды. Когда вода в городской системе исчезает, то есть ее отключают, насосной станцией из емкости вода подается во внутреннюю сеть учреждения. Специальные клапаны не пускают воду обратно в городскую сеть, таким образом, внутренняя сеть становится автономной", – рассказал Кутковский, добавив, что переключение происходит незаметно, а специального контроля за работой системы не требуется.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты

По его информации, такие емкости установлены в 42 учреждениях образования.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. С 14 декабря в городе планируют давать воду по три часа утром и вечером.