До сих пор нет процедуры признания рождения на оккупированных территориях и гарантий защиты для политзаключенных, - правозащитники о выполнении Украиной рекомендаций ООН
Об этом 14 декабря на пресс-конференции сообщили представители украинских правозащитных организаций, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Несмотря на определенный прогресс, остается немало проблем в полноценном доступе жителей оккупированных территорий до административных услуг. Бесспорно, можно приветствовать обустройство на КПВВ "Чонгар" центра предоставления административных услуг. В то же время любой современный ЦПАУ не сможет решить то, что до сих пор отсутствует административная процедура признания фактов рождения и смерти на оккупированных территориях", - отметила менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева.
Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что острой проблемой остается рост количества граждан в Крыму и на Донбассе, которых незаконно лишают свободы.
"В последнее время никаких освобождений крымских политзаключенных или заложников, находящихся в "ДНР" и "ЛНР", в рамках политических договоренностей не происходило. Эти незаконно лишенные свободы люди нуждаются в гарантиях защиты со стороны украинского государства. Однако законопроект "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", над которым работали профильные государственные органы и правозащитники, не только не принят, но даже не зарегистрирован в парламенте", – сказала Скрипник.