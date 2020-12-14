Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год

Дискуссии на парламентском комитете по вопросам бюджета 14 декабря продолжались два часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram отметил, что за законопроект голосовали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Батьківщина", "За будущее" и "Доверие".

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Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что он проголосовал против, а Владимир Цабаль из "Голоса" - воздержался.

Напомним, Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Кабинет Министров 26 ноября одобрил проект Госбюджета-2021 ко второму чтению и направил его в парламент.

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Новая редакция документа предусматривает 1,092 триллиона гривен доходов и 1,328 триллиона расходов. Показатель бюджетного дефицита при подготовке проекта ко второму чтению уменьшили с 6% до 5,5% ВВП (на 24 млрд гривен, к 246,35 миллиарда).

15 декабря парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год во втором чтении.