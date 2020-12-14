Из-за увеличения количества случаев COVID-19 на два дня раньше начнут массовое тестирование в Чехии, а также усилят карантин

Чехия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации возвращает с 18 декабря большую часть карантинных ограничений, отмененных только 2 недели тому назад.

Такое решение приняло правительство страны 14 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам министра здравоохранения Яна Блатни, в Чехии снова вводится комендантский час с 23.00 до 05.00, будет запрещена продажа и употребление алкоголя под открытым небом, закроются гостиницы и фитнес-центры (музеи и театры так и не открывали).

В то же время магазины и службы смогут работать - с соблюдением гигиенических условий. В костелах сможет находиться не более 20% от возможного количества верующих.

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Будет запрещено собираться группами более шести человек (исключение только для семей с детьми).

В школах последним учебным днем ​​перед рождественскими каникулами будет 18 декабря, а не 22-е, как обычно.

Горнолыжные курорты будут работать по "австрийской модели" - кататься можно, но подъемники, гостиницы и рестораны в горах работать не будут.

Посещать дома престарелых разрешат только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

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Между тем массовое бесплатное тестирование на антигены к коронавирусу начнется в Чехии 16 декабря, на 2 дня раньше запланированного. Сейчас зарегистрировались для добровольного тестирования более 18 тыс. человек. В целом, согласно опросу, около 40 процентов чехов заинтересованы в том, чтобы сдать тест до Рождества.

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш извинился перед соотечественниками за решение усилить ограничения. "Это было трудное решение. Нам очень жаль ... Но наш приоритет - сохранить жизни людей", - подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что правительство утвердило компенсации бизнесу, который пострадал в результате введения ограничений.

В воскресенье, 13 декабря, в Чехии зафиксировано 1 999 новых случаев заражения коронавирусом, что на 887 больше, чем неделей ранее. Всего с начала пандемии в стране выявлено 581 079 инфицированных, умерли 9609 человек, выздоровели 505922 человека. Сейчас в чешских больницах находится 4203 человека, из которых 556 в тяжелом состоянии.

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