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Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине

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Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине
Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине после проведения предварительного анализа.

Из опубликованного 14 декабря на сайте МУС отчета следует, что канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны в Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В частности, установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были совершены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.

На Донбассе зафиксированы умышленные убийства, нанесение ударов по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

Прокуроры МУС заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.

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Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.

"Канцелярия прокурора МУС получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", - сказано в отчете.

Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. МУС рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и РФ.

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Напомним, год назад офис прокурора Международного уголовного суда опубликовал Отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, в котором, в частности, упоминалась российская агрессия против Украины.

Так, оккупация Крыма четко квалифицирована как международный вооруженный конфликт. Что касается войны на Донбассе, то здесь Офис прокурора МУС остается на позиции параллельной квалификации – гибридная агрессия квалифицированна и как международный вооруженный конфликт, и одновременно как немеждународный вооруженный конфликт.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5888
  • Наталия Гончар
    С одной стороны, все настолько плохо, что даже писать об этом уже не хочется.

    С другой, демонизация Зеленского проблем никак не решит. Не потому, что, типа, можно найти что-то хорошее в его действиях, а потому, что он просто ширма, тряпичная кукла с рукой Кремля в ж0пе.

    И сам он ничего не делает - ни хорошего, ни плохого, если смотреть как раз на его должность.

    Он просто ничего не делает вообще как Президент страны.

    Зато роль свою - быть прикрытием для действий оккупационных властей, быть идолом, козлом отпущения, клоуном, шутом гороховым, который на себя отвлекает внимание, пока оккупанты демонтируют Украины на всех уровнях - Зеленский выполняет как раз достаточно исправно, последовательно и целенаправленно.

    Мы можем только догадываться, какой процент он получает от розграбления государства, и где ему обещано доживать свой век после завершения его игры в роли Президента Украины.

    Ведь ему хорошо известно, что это последняя в его жизни роль, и больше он ни на чем и нигде не сможет заработать.

    Рассчитывать, что он типа "одумается" и начнет что-то делать для исправления ситуации или для осуществления влажных мечтаний зебилов, - глупость и пустая надежда.

    Не для этого его посадили в кресло Президента и записывают дебильные видосики для лохоэлектората с его участием.

    Виктор Федорончук
  • Кіт Яша
    В Гааге завершено предварительное расследование https://bykvu.com/ru/bukvy/zakincheno-poperednie-rozsliduvannja-spravi-shhodo-agresii-rf-proti-ukraini-shho-vstanovila-kanceljarija-prokurora/ дела об агрессии РФ против Украины . МУС установил факты захвата имущества, убийств, пыток, принуждения к службе в ВС вражеской страны, и других преступлений, совершённых Россией на Донбассе и в Крыму.

    Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5843
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