Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине

Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине после проведения предварительного анализа.

Из опубликованного 14 декабря на сайте МУС отчета следует, что канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны в Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В частности, установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были совершены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.

На Донбассе зафиксированы умышленные убийства, нанесение ударов по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

Прокуроры МУС заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.

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Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.

"Канцелярия прокурора МУС получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", - сказано в отчете.

Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. МУС рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и РФ.

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Напомним, год назад офис прокурора Международного уголовного суда опубликовал Отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, в котором, в частности, упоминалась российская агрессия против Украины.

Так, оккупация Крыма четко квалифицирована как международный вооруженный конфликт. Что касается войны на Донбассе, то здесь Офис прокурора МУС остается на позиции параллельной квалификации – гибридная агрессия квалифицированна и как международный вооруженный конфликт, и одновременно как немеждународный вооруженный конфликт.