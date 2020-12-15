Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине
Из опубликованного 14 декабря на сайте МУС отчета следует, что канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны в Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В частности, установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были совершены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.
На Донбассе зафиксированы умышленные убийства, нанесение ударов по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.
Прокуроры МУС заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.
Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.
"Канцелярия прокурора МУС получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", - сказано в отчете.
Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. МУС рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и РФ.
Напомним, год назад офис прокурора Международного уголовного суда опубликовал Отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, в котором, в частности, упоминалась российская агрессия против Украины.
Так, оккупация Крыма четко квалифицирована как международный вооруженный конфликт. Что касается войны на Донбассе, то здесь Офис прокурора МУС остается на позиции параллельной квалификации – гибридная агрессия квалифицированна и как международный вооруженный конфликт, и одновременно как немеждународный вооруженный конфликт.