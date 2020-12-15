Четырех военнослужащих армии Азербайджана задержали за преступления во время войны в Карабахе

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о задержании четырех военнослужащих за преступления, совершенные во время военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Среди преступлений, в которых обвиняют задержанных - осквернение тел погибших армянских солдат и разрушения армянских могил.

Аресты произошли после того, как правоохранители исследовали видео, распространенные в соцсетях течение шести недель боев. По заявлению генерального прокурора, двое сержантов, Расад Алиев и Кардасхан Абисов, подозреваемых в надругательстве над телами армянских военных, убитых в районе Зангилан.

Еще двое рядовых, Арзу Гусейнов и Умид Агаев, по версии прокуратуры, разрушали надгробия на кладбище села Мадатли.

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"Другие видео вероятно похожего содержания сейчас исследуются. Такие преступные действия, совершенные военнослужащими республики Азербайджан, неприемлемы ... и лица, которые совершали похожие нарушения, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - заявили в офисе генерального прокурора Азербайджана.

В правоохранительном ведомстве обратились в Генеральную прокуратуру Армении с призывом прибегнуть к аналогичным шагам и привлечь к ответственности всех виновных в преступлениях против мирного населения Азербайджана.

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