Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 14 декабря, на участках ответственности наших бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи н.п. Авдеевка и Пески, где в направлении украинских позиций оккупантыосуществили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"Все огневые провокации противника не несли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 68 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4707 транспортных средств и 4688 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Кроме того, за прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 126 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 63 человека. Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 543 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 967 человек.

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Согласно данным пресс-центра ОС, с начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: "Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки. Провокация противника не несла угрозы для наших воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - сказано в сообщении.