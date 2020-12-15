В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150

В Украине по состоянию на утро вторника, 15 декабря, зафиксированы 8 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 16 150 человек, умерли 233 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 479 человек;

летальных случаев - 233;

выздоровели - 16 150 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 909 082 человека;

выздоровели - 522 868 человек;

летальных случаев - 15 480;

проведено ПЦР-тестов - 5 084 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - рассказал Степанов.



