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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150
В Украине по состоянию на утро вторника, 15 декабря, зафиксированы 8 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 16 150 человек, умерли 233 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 02госпитализированы - 1 479 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 02летальных случаев - 233;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 02выздоровели - 16 150 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 02осуществлено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 07заболели - 909 082 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 07 выздоровели - 522 868 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 07летальных случаев - 15 480;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 07проведено ПЦР-тестов - 5 084 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150 12

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Romk@
    Надо просто перестать тестировать.
  • Андрей Сафhjyjd
    Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшеннгя кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
    https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
  • Super Gut
    Лучший способ не допустить отмены новогодних концертов и корпоративов квартала95 - выдавать фейковые цифры по статистике заболеваемости короновирусом в стране.
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