В Украине за сутки от COVID-19 умерли 233 человека, выявлены 8 416 новых случаев, выздоровели - 16 150
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 479 человек;
летальных случаев - 233;
выздоровели - 16 150 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 55 856 (в том числе методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893).
За все время пандемии в Украине
заболели - 909 082 человека;
выздоровели - 522 868 человек;
летальных случаев - 15 480;
проведено ПЦР-тестов - 5 084 649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях", - рассказал Степанов.