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Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой" и осудил Трампа

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Джозеф Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в Соединенных Штатах "ясной победой", одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Газета.ру.

По данным CNN, Байден набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.

Политик напомнил, что 306 голосов получили Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс, когда победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой.

"По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас", - заявил Байден.

Кроме того, как пишет Интерфакс-Украина, Байден, чью победу на выборах США подтвердило голосование коллегии выборщиков, осудил действующего президента Дональда Трампа за непризнание итогов голосования.

"Уважение воли народа лежит в основе нашей демократии, даже когда нам трудно принять эти результаты. Но это обязанность тех, кто поклялся соблюдать Конституцию", - заявил Байден, выступая с обращением после голосования коллегии выборщиков.

Он осудил иск Техаса с требованием отменить итоги выборов в четырех штатах, ранее отклоненный Верховным судом.

"Этот юридический маневр был попыткой избранных чиновников и одной группы штатов заставить Верховный суд стереть голоса более чем 20 млн американцев в других штатах и передать президентство кандидату, который проиграл коллегию выборщиков, проиграл всенародное голосование и проиграл в каждом из штатов, где он пытался пересмотреть голоса", - сказал Байден.

По его словам, это "экстремальная позиция", которую не видели раньше.

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"Позиция, которая отказывалась уважать волю народа, отказывалась уважать верховенство закона и отказывалась уважать нашу Конституцию", - отметил он.

Верховный суд США отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде штатов.

До этого представители 17 американских штатов проинформировали Верховный суд о поддержке поданного Техасом иска, нацеленного на отсрочку назначения выборщиков, которые 14 декабря должны определить следующего президента страны.

Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили Конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.

Ранее коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента США - он набрал необходимые 270 голосов. Последними проголосовали избиратели Гавайев. Все четыре голоса выборщиков здесь получил Байден. Таким образом, окончательные результаты коллегии выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 за Трампа. Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Где-то в бункере пустило горькую ботоксную слезу плешивое *****.
  • Яр Холодний
    Цікаво, а хто-небудь з "американських українців" Трампу прислів"я наше не сказав: "Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть на дно..."?
  • Яр Холодний
    Як же ви, "знавці української мови, задовбали!!!

    ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок., перех.
    1. перев. із сл. марно, даремно. Витрачати, розтрачувати (гроші). - Не годиться сих грошей марно тратити. Тяжко він їх заробляв (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256); І він почув, якась завина [вина] ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча згага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце (Панас Мирний, III, 1954, 285); [Андрій] Я думаю, що коли людина тратить гроші, щоб дивитись на те, чого не тямить і тямити не може, то се марний перевод грошей (Леся Українка, III, 1952, 721);
    // Використовувати, вживати (перев. марно) що-небудь для чогось, на щось. Не трать, куме, сили, спускайся на дно! (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 46); Я пишу поволі, трачу багато часу (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 138); Легше б згинути враз було в борбі [боротьбі], Аніж тратити день за днем в журбі... (Павло Грабовський, I, 1959, 343); - Не для того ми за тим деревом їздили за тридев'ять земель, щоб тратить та марнувати його по-дурному (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 119).
    ♦ [Марно, даремно і т. ін.] тратити порох - даремно говорити, робити що-небудь, без потреби витрачати на щось свої сили, енергію тощо. - У мене, наприклад, всі корови високоудійні.. А ви нас. викликали серед ночі, агітуєте, накачуєте. Тратите порох, ламаєте, як ото кажуть, двері... (Іван Рябокляч, Жайворонки, 1957, 28); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Папір тратити див. http://sum.in.ua/s/papir папір ; Слова дурно (даремно, марно) тратити див. http://sum.in.ua/s/slovo слово .
    2. Втрачати кого-, що-небудь, позбуватися когось або чогось. Вона [удова] усе старіла, слабіла, все більш тратила міць і прудкість (Марко Вовчок, I, 1955, 314); Я так би хотіла Вас ще зовсім здоровим побачити, що не трачу сії надії (Леся Українка, V, 1956, 79); Біда, хто тратить сон і апетит, Кому життя немов бурлацькі лями, На кого скрізь чигають вовчі ями І жалить сумніву дрібний москіт (Микола Зеров, Вибр., 1966, 65);
    // Марно проводити (час, життя тощо). «Там десь милий чорнобривий По полю гуляє, А я плачу, літа трачу, Його виглядаю..» (Тарас Шевченко, I, 1963, 60); Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу (Пісні та романси українських поетів.., II, 1956, 5);
    // Ронити, лити, проливати (сльози). А я, юродивий, на твоїх руїнах Марно сльози трачу (Тарас Шевченко, I, 1963, 223); - Не плач, нене: дурно сльози тратиш, - сказав батько Пугач (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 136).
    ♦ Тратити владу над собою - втрачати здатність володіти собою; Тратити голову - те саме, що Голову втрачати (див. http://sum.in.ua/s/gholova голова ). «Дивна жінка ота моя мама! - міркував Адась, чвалаючи гостинцем до Львова. - Я голову трачу, весь мов розбитий.., а вона тілько тепер відзискала спокій..» (Іван Франко, VII, 1951, 183); Тратити голос - утрачати здатність говорити (внаслідок хвилювання, простуди тощо). Боязливіші, викликані до таблиці, тратили голос, тратили пам'ять вивченого (Іван Франко, IV, 1950, 224); Тратити розум див. http://sum.in.ua/s/rozum розум ; Тратити терпеливість (терпливість) див.http://sum.in.ua/s/terpelyvistj терпеливість .
    http://sum.in.ua/p/10/238/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 238.
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