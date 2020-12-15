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Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры

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Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры
Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФОПов, а также наемных работников. Они могут получить услугу через приложение "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

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"С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія", - отметили в ведомстве.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Так хто там мені не вірив коли я місяць тому писав що зелень штампує вже тисячні купюри? Нехай подивиться на картинку.
  • Підлога Маккартні
    Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры - Цензор.НЕТ 3557
  • Ринат Амедов
    8 тысяч с неба не падают, а почему бы и не получить.
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