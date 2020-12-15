В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкасщина - 665
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 15 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1559 человек.
Общее количество инфицированных составляет 93 302 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 610 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 29 550 пациентов.
По состоянию на 15 декабря количество активных больных Киеве составляет 62 142 человека.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Черкасская области.
Так, в Одесской области коронавирусом заболели 830 человек. Общее количество инфицированных составляет 59 113 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 815 человек, за сутки - 21. С начала эпидемии выздоровели 21 639 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 36 659 человек.
В Черкасской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 665 человек. Общее количество инфицированных - 32 272. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 278 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 14 438 пациентов. Количество активных больных в Черкасской области - 17 556.