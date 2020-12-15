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В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкасщина - 665

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В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкасщина - 665
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1559), Одесской (830) и Черкасской (665) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 15 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1559 человек.

Общее количество инфицированных составляет 93 302 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 610 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 29 550 пациентов.

По состоянию на 15 декабря количество активных больных Киеве составляет 62 142 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Черкасская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 830 человек. Общее количество инфицированных составляет 59 113 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 815 человек, за сутки - 21. С начала эпидемии выздоровели 21 639 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 36 659 человек.

В Черкасской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 665 человек. Общее количество инфицированных - 32 272. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 278 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 14 438 пациентов. Количество активных больных в Черкасской области - 17 556.

Топ комментарии

  • Oleh57
    Мертвечуку треба кінську дозу цієї вакцини вколоти!!!
    В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкащина - 665 - Цензор.НЕТ 9861
  • Viktor Turchanikov
    Взгляните, умерших за сутки в Киеве меньше 1% от заболеаших. Этл явный признак фальсификации данных! Нас толкают к жесткому локдауну, эти люди уже лапки потирают в предвкушении кучи бабла.
  • Артём Ярмолич
    Суббота ,воскресенье -выходные.Выписка медицинских свидетельств о смерти с печатями в больницах производится только в будние дни.Поэтому понедельник- сборная солянка почти за 3 суток.Врачи и медперсонал тоже должны набираться сил.Чтобы правильно учесть влияние ковида на смертность,надо получить общую смертность за год и сравнить с 19 годом.Превышение и будет реальной смертностью от ковида.
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