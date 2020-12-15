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Еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - Порошенко

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Еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - Порошенко
Признание Православной Церкви Украины мировым православием продолжается, и как минимум еще две церкви "находятся на очень коротком расстоянии" к признанию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Почему это вообще стало возможным? Потому что ни Путин, ни Кирилл никогда не верили, что мы получим Томос. Но этот процесс уже не остановить. Уже треть мирового православия, где украинская церковь одна из пятнадцати православных-сестер церквей, признали Украину. Я точно знаю, потому что провожу переговоры и сейчас, используя дипломатические возможности, по крайней мере две православных церкви находятся на очень коротком расстоянии от признания, и только пандемия этому препятствует", - отметил Порошенко.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Фуйлу це розкажіть.
    Якщо воно лізе і використовує церкву проти нас, то чому ми маємо це толерувати ?
  • vlasta
    А вот нiт. Вопрос церкви, это вопрос национальной безопасности. Почитайте историю. Вопрос церкви часто являлся ключевым в становлении многих государств, а для Украины это особенно актуально.
  • Vasily Makarenko
    Щось не вірю що інформований ти дуже!! Гадиш укр. церкві гидота!! Кремлядська троляка Провокатор.
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