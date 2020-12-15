В каждой четвертой больнице мира нет чистой воды, нормальных туалетов и мыла, - заявление ВОЗ и ЮНИСЕФ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ.
"Отправка медицинских работников и людей, нуждающихся в лечении, в учреждения без чистой воды, нормальных туалетов или даже мыла, ставит их жизнь под угрозу", - сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор
"Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности медицинских работников и пациентов, однако предоставление этих услуг не является приоритетным во всем мире, в каждом четвертом медицинском учреждении нет услуг водоснабжения, в каждом третьем учреждении нет доступа к средствам гигиены рук, где предоставляется помощь, в каждом десятом нет санитарных услуг, а каждое третье не занимается сортировкой отходов безопасным образом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в таких неприемлемых условиях работают и лечатся почти 1,8 миллиарда медиков и пациентов. Все они подвержены повышенному риску заражения COVID-19 и другими заболеваниями.