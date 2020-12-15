Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду, - Кравчук

СНБО совместно с Офисом президента работают над новыми решениями ситуации в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе заявил в интервью "Фактам", которое опубликовано 14 декабря.

По его словам, уже сейчас "вроде появится некий план Б, как сейчас это называют", но он не видел этих решений.

"Секретарь Совета безопасности и обороны Данилов сказал в одном интервью, что они работают над новыми решениями ситуации на Донбассе, что вроде появится некий план Б, как сейчас это называют. Но я не видел этих решений, со мной никто не советовался, поэтому комментировать их не буду. Когда они будут подготовлены, смогу что-то говорит", – сказал он.

По словам Кравчука, в Офисе президента, Верховной Раде, Кабинете Министров критически осмысливают, что происходит сегодня: "Мы знаем, что и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в Кабинете министров, и в Министерстве иностранных дел, и в Службе безопасности, и в Министерстве внутренних дел, то есть в тех институциях, которые задействованы непосредственно в решении этих вопросов, критически осмысливают, что происходит сегодня и до каких пределов можно испытывать наше терпение".

"Если я увижу, что все это используется именно для того, чтобы оставить все как есть, чтобы война в любой форме продолжалась, повторяю, что сделаю официальное заявление. Если государство захочет вести такую игру, я из нее выйду", – завил глава украинской делегации в ТКГ.

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Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует заслушать главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука по поводу "плана действий" по урегулированию ситуации на Донбассе.