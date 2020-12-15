Новости

Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска, - Степанов

2 66311
Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска, - Степанов
Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн человек из групп риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве снова резко увеличилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - 1599, в тройке лидеров Одесчина - 830 и Черкасщина - 665

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Привет
    Понятно...значит самое трудоспособное население...то которое своим трудом наполняет бюджет должно подыхать...
    Другого я от тупого зеленого стада и не ожидал...
  • Vladimir T fd7dc273
    Думаю никого не удивит, что самая, самая "группа риска" - это депутаты и их семьи.
  • faust7808
    Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. Хроника одного преЗедента. От 12.12.2020
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости