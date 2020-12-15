Резников о продаже "Массандры" оккупантами: "Санкционный пакет уже готовится"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
По словам вице-премьер-министра, министра реинтеграции Алексея Резникова, Украине будет инициировать национальные санкции, судебное преследование, в т.ч. в международных судах, а также обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.
"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", - добавил Резников.
Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.
Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.
14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.