Степанов просит парламент дать достойные зарплаты медикам

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился с видеообращением к народным депутатам, в котором призвал парламентариев существенно повысить зарплаты медиков в 2021 году.

"Когда коронавирус наступает, самая важная профессия – это медработник. Это позор, что зарплата врачей, которые спасают пациентов с такими диагнозами как инфаркты, инсульты, онкология и многими другими составляет, составляет в среднем 9 тысяч грн, среднего персонала - 7 тысяч грн, младшего - 5 тысяч грн. Эти зарплаты не соответствует уровню ответственности за жизни людей. Рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда он надеется на врача. Сейчас врачи и все медики надеются на нас, мы не имеем морального права их подвести", - подчеркнул Максим Степанов.

По его словам, если зарплаты медиков останутся на нынешнем уровне, они начнут массово выезжать из страны, учитывая высокий спрос на медработников за границей. "Если государство не обеспечит достойную зарплату медицинским работникам, то они массово начнут выезжать из страны за границу, где на их ждут с нетерпением", – считает Максим Степанов.

По его мнению, справедливые зарплаты врачей – это 23 тыс. грн, среднего медперсонала – 17 тыс. грн, младшего медперсонала – 12 тыс грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздравом. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании проекта бюджета-2021.