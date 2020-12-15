Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в 6 областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской, Львовской, Одесской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 44,3%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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