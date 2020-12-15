За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлено 1559 новых случаев, среди заболевших 104 ребенка и 43 медика, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве выявили 1559 больных коронавирусом, умерли 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Мэр столицы сообщил, что всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян. На сегодняшний день, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 93 302.

Так, заболели: 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 46 девочек от 1 месяца до 17 лет и 58 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели также 43 медика.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 550 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 358, в Днепровском - 280 и в Деснянском районе - 176 случаев.

"Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил", - отметил Кличко.



