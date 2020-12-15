За сутки в МВД выявили 297 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 15 декабря зафиксировано 297 новых случаев заражения Коронавирусная болезнью среди правоохранителей МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрированы в Николаевской области (25) и г. Киеве (+61).
С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 26 309 правоохранителей, выздоровели - 25 388, умерли - 84.
Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД, а также контактные лица, общавшиеся с больными.