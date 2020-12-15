В ВСУ зафиксирован 33-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 85 инфицированных, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 15 декабря в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 3 193 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 33-й летальный случай вызванный COVID-19.

Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Новояворовской районной больнице. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала. По имеющейся информации больной имел сопутствующие хронические заболевания.

За прошедшие сутки віявлены 85 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 80 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 8 994 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 398 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 177 человек.

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