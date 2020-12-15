Ни один нардеп не доволен Госбюджетом-2021, но он компромиссный, - "слуга народа" Гетманцев

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорит, что бюджет на 2021 год не удовлетворяет ни одного нардепа, хоть и является компромиссным.

Об этом сказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если говорить о бюджете, то на сегодня - это бюджет бедной страны. Бесспорно, он не удовлетворяет ни одного депутата, который будет голосовать за него в зале, но на то он и компромиссный, чтобы не удовлетворять никого, а быть где-то по середине", - сказал Гетманцев.

Напомним, сегодня, 15 декабря, парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.

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