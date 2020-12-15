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Ни один нардеп не доволен Госбюджетом-2021, но он компромиссный, - "слуга народа" Гетманцев

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Ни один нардеп не доволен Госбюджетом-2021, но он компромиссный, - "слуга народа" Гетманцев
Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев говорит, что бюджет на 2021 год не удовлетворяет ни одного нардепа, хоть и является компромиссным.

Об этом сказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если говорить о бюджете, то на сегодня - это бюджет бедной страны. Бесспорно, он не удовлетворяет ни одного депутата, который будет голосовать за него в зале, но на то он и компромиссный, чтобы не удовлетворять никого, а быть где-то по середине", - сказал Гетманцев.

Напомним, сегодня, 15 декабря, парламент планирует рассмотреть бюджет на 2021 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о госбюджете на 2021 год

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Интресно , а за какие гроши ЗЕ собрался лететь отдыхать ?

    И , наверно , секретарь канцелярии с ним ?

    Мальчики устали от коронавируса - полетят на необитаемый остров в теплом море 😀😀😀
  • Vadym Tsyrkalyuk
    они уже считают деньги бюджета своими и делят
  • jklpqrs
    "Конец эпохи бедности" и "бюджет бедной страны" это синонимы? А может это следствие? Но обязательно ли второе должно было следовать из первого? Зебилоиды, что скажете?
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