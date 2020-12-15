"Слуга народа" Янченко о работе ВСК по защите прав инвесторов: На первом месте - случаи, когда досудебное расследование проводится неэффективно

За полгода работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по защите прав инвесторов больше всего жалоб поступило на правоохранителей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

"Условный рейтинг по проблемным вопросам можно обозначить так. Первое - это досудебное расследование, которое или затягивается, или, по мнению заявителей, осуществляется неэффективно. На втором месте - вопросы, связанные с органами местного самоуправления. Преимущественно мелкие чиновники тормозят запуск инвестиционных проектов. Третье место этого условного рейтинга занимают трудности в отношениях с налоговыми органами. Но хочу отметить, что практически по всем кейсах, с которыми обращаются в комиссию, мы находим общий язык с руководством государственных органов власти и правоохранительных органов", - отметила депутат.

Как один из примеров она привела ситуацию с крупным международным инвестором. "К нам обратился крупный международный инвестор - АМSТAR EUROPE. Они планировали построить на Киевщине огромный логистический центр, непосредственно проект реализует компания "АЕ Логистик1", они и стали заявителями. Сумма инвестиций – 4,7 млрд. грн. Для реализации этого проекта они выкупили 50 га земли. Но не могли начать строительство, так как на уровне архитектора района им не выдавали градостроительные условия и ограничения. Под предлогом того, что в будущем будет изменен генплан этого населенного пункта. Таким образом, вопрос инвестиций объемом почти 5 млрд. грн тормозился местным чиновником, - рассказала Янченко. - Мы взяли этот кейс к рассмотрению и обратили внимание на эту проблему главы Киевской облгосадминистрации Володина. Совместными усилиями в течение двух месяцев удалось "разморозить" такой мощный инвестиционный проект. Ведь в подобных ситуациях речь идет не только о привлечении крупной суммы, но и о создании новых рабочих мест. После реализации этого проекта их будет создано 1300".

Она также добавила, что есть немало жалоб на рейдерские захваты предприятий, но бывают ситуации, когда реальным собственникам бизнеса приходится отбиваться еще и от правоохранителей, которые по закону должны защищать их интересы.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Галиной Янченко читайте здесь.

Читайте: "Слуга народа" блокирует создание ВСК по делу "вагнеровцев", - Ирина Геращенко