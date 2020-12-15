В 2020 году почти 20 тыс. иностранцев получили отказ во въезде в Украину, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Государственная пограничная служба Украины в 2020 году не пропустила в Украину более 19,5 тыс. иностранцев

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Всего с начала года в Украину по разным причинам мы не пропустили больше 19,5 тыс. иностранцев. В большинстве случаев это те, кто не смог подтвердить цель своего путешествия, имели ограничения въезда или незаконно посещали оккупированные территории, превысили сроки пребывания или путешествовали с недействительными документами. Больше всего среди иностранцев это граждане России, Молдовы и Турции", - сказал Дейнеко.

По его словам, также было выявлено более 8 тыс. человек, как украинцев, так и иностранцев, незаконно посещавших временно оккупированный Крым.

"При этом именно сотрудниками пограничного ведомства вынесено в отношении иностранцев за различные нарушения более 7800 запретов на въезд в нашу страну. Кроме того, добавлю, что за 11 месяцев мы обнаружили более 8 тыс. человек - это и украинцы, и иностранцы - которые незаконно посещали временно оккупированный Крым. За сутки мы обнаруживаем до 40 таких людей", - отметил Дейнеко.

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Глава Госпогранслужбы пояснил, что с момента начала незаконной аннексии Крыма со стороны РФ поднимается вопрос незаконного посещения украинскими и иностранными гражданами оккупированной территории. "При этом некоторые из иностранцев после этого пытаются под всяческими предлогами попасть на территорию Украины, среди них встречается много интеллигенции, артистов", - отметил он.

"У нас нет альтернативы. Наша позиция принципиальная: если гражданин иностранного государства посещал территорию оккупированного Крыма, оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вопреки украинскому законодательству, получает три года запрета въезда в Украину и не будет пропущен на территорию Украины", - указал Дейнеко.

Если же соответствующие территории с нарушением законодательства посещает гражданин Украины, он будет привлечен к административной ответственности, добавил руководитель ведомства.

"Периодически разные люди идут на все, чтобы попасть на территорию Украины. Среди тех, кто в этом году получил запрет въезда: Кирилл Гребенщиков, Борис Корчевников (но он въехал в Украину, а уже выезжая, получил запрет въезда), Антон Пампушный, Петр Мамонов, Светлана Чебан, Алексей Петрушко, Наталия Краснова, Александра Митрошина. Игорь Ливанов, Елена Корикова, Павел Баршак, участники лирической комедии "Идеальный свидетель", пошли дальше и попытались въехать в Украину дважды, поэтому сначала при попытке въезда они получили запрет на три года, а потом заехали на соседней пункт пропуска и получили уже десять лет запрета въезда в Украину", - рассказал Дейнеко.

По его словам, также был запрещен въезд в Украину группе из пяти граждан РФ, которые ехали в Киев проводить тренинги и лекции по журналистике. "Думаю, что вряд ли они могут нас научить честной журналистике, мы же видим, как это происходит в РФ. И это далеко не весь список", - подчеркнул Дейнеко.

На вопрос о том, использует ли Госпогранслужба соцсети и сайт "Миротворец" при поиске этой информации, он ответил, что используют все законные ресурсы. "Мы используем все законные имеющиеся ресурсы. Все значит все, без исключений. Кроме того, у нас на сайте есть стоп-лист, где любой гражданин может изложить информацию о любом лице - украинце или иностранце, который незаконно посещал оккупированные территории", - пояснил глава ведомства.

Дейнеко подчеркнул, что эта информация проверяется, и Госпогранслужба дает возможность каждому человеку при пересечении границы высказать свое мнение, опровергнуть или подтвердить его.