Суд разрешил провести специальное досудебное расследование по делу экс-главы МВД Захарченко, - Офис Генпрокурора

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и разрешил проводить специальное судебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который скрывается от следствия и суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии (in absentia).

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, министра внутренних дел Украины и его заместителя, главы Службы безопасности Украины и его первого заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 незаконного воспрепятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжких телесных повреждений, а также террористическому акту", - говорится в сообщении.

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