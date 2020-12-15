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Продление особого статуса Донбасса будет способствовать мирному урегулированию ситуации, - делегация в ТКГ

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Продление особого статуса Донбасса будет способствовать мирному урегулированию ситуации, - делегация в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе считает продление особого статуса Донбасса позитивным шагом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба делегации, информирует Цензор.НЕТ.

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта. Следует отметить, что Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусмотрен согласно пункту 3 Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы по совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициативы Президента России В. Путина от 05.09.2014. Таким образом, потеря силу указанного Закона может привести к обвинениям РФ в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Наталья Киенко
    А у них и так особый статус- ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Причем уже почти 7 лет, но к миру этот статус не приблизил ни на йоту. Вот вглубь украинской территории, подальше от Донбасса,- это да.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Яким чином, маючи які підстави зелені деґенерат прийшли до такого вкрай парадоксально висновку?
  • Vladimir Soukhov
    Продление особого статуса ОРДЛО ничему не будет способствовать. То что достаётся даром обычно не ценится.
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