Новости

Если у нас все получится с вакциной, то Германия может вернуться к нормальной жизни к осени 2021 года, - Меркель

2 37320
Если у нас все получится с вакциной, то Германия может вернуться к нормальной жизни к осени 2021 года, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на возвращение к нормальной жизни к осени 2021 года. К концу лета в Германии планируют привить от коронавируса 60% людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Меркель заявила во время онлайн встречи с немецкими студентами.

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной.

"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация", - заявила Меркель, слова которой цитирует Spiegel.

Она добавила, что учебный год в 2021 году планируют начать 1 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины

Напомним, с завтрашнего дня в Германии водят жесткий локдаун. Он продлится до 10 января.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Как так получилось, что страна проигравшая во Второй Мировой Войне живет в десятки, а то и сотни раз лучше страны в которой дидываивале и их на палках носют?
  • Шоколад Корона
    ну, вакцина от коронавируса может быть эффективной около полугода, ну максимум год. Лучше выпускать йогурты от коронавируса.
  • Sergey Odeskiy
    У нас таких проблем нет, не к чему возвращаться, нормальной жизни еще ни кто не видел в этом государстве !
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости