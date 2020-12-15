Раде осталось проголосовать еще один законопроект по урегулированию конституционного кризиса, - "слуга народа" Монастырский

В Верховной Раде до конца недели зарегистрируют еще один законопроект по поводу урегулирования конституционного кризиса.

Об этом рассказал в комментарии журналистам руководитель рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы восстановили полномочия НАПК и установили особенности по проверке декларации судей - так как это требовал Конституционный Суд в своем решении. Эти законопроекты проголосованы за основу и в целом, более 300 голосов за оба законопроекта. Это говорит о том, что парламент смог найти тот компромисс, который требовался между восстановлением антикоррупционной инфраструктуры - с одной стороны и, с другой - выполнением позиции КС, чтобы не допустить давления на судей", - сказал парламентарий.

"И осталась третья часть - по совершенствованию процедуры работы Конституционного Суда. Сейчас рабочая группа завершает работу над данным законопроектом, он ведется активно, я прогнозирую что до конца этой, или на следующей неделе будет зарегистрирован четвертый законопроект, который должен завершить полномочия рабочей группы (по решению конституционного кризиса. - Ред)", - добавил Монастырский.

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