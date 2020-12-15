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Били, пытали и снимали на видео: в Каменском группа подростков поиздевалась над 17-летним парнем, - полиция

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Били, пытали и снимали на видео: в Каменском группа подростков поиздевалась над 17-летним парнем, - полиция
Группа подростков избила и поиздевалась над 17-летним парнем, после чего выложила видео пыток в Интернет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского отдела полиции.

"14 декабря в полицию обратилась 43-летняя женщина и сообщила об издевательствах над ее сыном. Правоохранители установили, что 13 декабря пострадавший находился в гостях у знакомого, где его избили и срезали волосы. Видео издевательств над парнем один из присутствующих выложил в Интернет. В настоящее время полиция установила всех участников события - это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с пострадавшим", - сказано в сообщении.

По данному факту по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Мразота сциклива, зазвичай, зграєю нападає.
    Поки не почнуть карати серйозно, це буде продовжуватись.
  • radeon
    Половина Каменского ватная на всю голову (как впрочем и весь юго-восток),особенно те что на заводах,там почти 100% сепарни.Что Вы хотели от таких существ?Пытать,убивать,унижать,красть и т. д. это в природе ватников,в генах.Они не смогут жить как нормальные люди никогда,Каменское это не исключение,то клоака.Это кстати и есть причина почему у Литвы,Эстонии,Латвии и т.д. удало начать жить нормально,а у Украины нет - они сразу ватников отсекли,поняли что те якорь в процессе развития общества.А мы этого не сделали,поэтому имеем такой результат.
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Дебіли малолітні, почали виход у доросле життя з криміналу. Ще сотню разів пожалкують що зробили це, але вже нічого не виправиш
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