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ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В центре Киева проходит акция протестов предпринимателей. Между митингующими и правоохранителями на Майдане Незалежности происходят стычки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 15 декабря, в центре Киева протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. 

С утра они пикетировали Верховную Раду. Затем они прошли маршем по улице Грушевского и Европейской площади к майдану Незалежности. Протестующие попытались установить палатки, но им помешали представители Нацполиции. В результате, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.

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ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 01
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 02
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 03
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 04
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 05
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 06
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 07
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 08
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 09
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 10
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 11
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 12
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 13
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 14
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 15
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 16
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 17
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 18
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 19
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 20
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 21
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 22
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 23
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 24
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 25
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 26
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 27
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 28
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 29
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 30
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 31

ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 32
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 33
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 34
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 35
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 36
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 37
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 38

ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 39
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 40
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 41
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 42
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 43
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 44
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 45
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 46
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 47
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 48
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 49
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 50
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 51
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 52
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 53
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 54
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 55
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 56
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 57
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 58
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 59
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 60
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 61
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 62
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 63
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 64
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 65
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 66
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 67
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 68
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 69
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 70
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 71
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 72
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 73
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 74
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 75
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 76
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 77
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 78
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 79
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 80
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 81
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 82
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 83
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 84
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 85
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 86
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 87

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Скільки процентів з них голосувало за шмарклю?
  • Rostyslav Komarnytsky
    У 2019-му році вони на повному серйозні думали, що скидають владу Бариґи і приводять до влади простого свого пацана. Проблема в тому, що на той час вони ще не знали, що таке Бариґа іхм треба було півтори року, щоб дізнатися, що Бариґа не той, проти кого вони виступали, а той "свій пацан", якого вони привели до влади.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Если я не прав, ЕМНИП (поправьте меня), очччень многим ФОПам не нравился "барыга" Порох. Ну штош, ешьте полными ложками. И да, те кто говорил "выберем Зеленського - хоть посмеёмся" - можете начинать!
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