ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева проходит акция протестов предпринимателей. Между митингующими и правоохранителями на Майдане Незалежности происходят стычки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 15 декабря, в центре Киева протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

С утра они пикетировали Верховную Раду. Затем они прошли маршем по улице Грушевского и Европейской площади к майдану Незалежности. Протестующие попытались установить палатки, но им помешали представители Нацполиции. В результате, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ