Замсекретаря СНБО Демедюк о кибератаках в США: Угроза для Украины остается критической

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк рассказал о последствиях кибератак в США для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Компания, которая подверглась хакерской атаке в США, является наиболее успешной IT-компанией, которая предоставляет услуги как государственным, так и частным учреждениям в сфере обеспечения безопасности своей сети. Таких клиентов у них более 300 тысяч. Из них 18 тысяч топовых пользователей установили обновление с вредоносным программным обеспечением", - отметил замсекретаря СНБО.

Демедюк рассказал, какими могут быть последствия для Украины.

"Украину как государство в первую очередь беспокоит другое — среди основных топовых компаний, которые у них обслуживаются, является CISCO, Microsoft, Siemens. Сейчас нам неизвестно, какую информацию в тех компаниях получили злоумышленники, потому что названные компании являются крупнейшими потребителями в Украине. Поэтому угроза для нашего государства остается критической в ​​настоящее время, пока от США мы не получим отчеты об обнаруженных угрозах в данных компаниях", - сказал он.

По словам Демедюка, эксперты в Украине проверяют внутренние сети.

"После получения сигнала из США все автоматически все субъекты национальной кибербезопасности Украины включились в работу, продолжается уже третий день подряд мониторинг внутренних сетей, особенно в государственном секторе. К счастью, пока у нас все чисто. Но это только начало. Потому что, я так понимаю, после заявления ИТ-компании SolarWinds об их уязвимости, спецслужбы России начали зачищать именно в США, а в других странах, где они смогли получить доступ, думаю, они пока себя не проявляют. Поэтому это надо учитывать при мониторинге сети", - сказал он.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

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