НАПК будет продолжать проверять декларации судей, - "слуга народа" Монастырский
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"НАПК будет продолжать проверять декларации судей. Никакого другого отдельного, особенного, чрезвычайного НАПК для судей не будет", - сказал Монастырский.
Однако, по его словам, для судей будут существовать определенные предохранители относительно давления на них.
"Порядок проверки судей будет утверждаться сегодня, это методические рекомендации - они должны быть утверждены уже общим указом председателя НАПК и Высшего совета правосудия. То есть это первый предохранитель, что порядок должен быть согласован представителями судебной власти. Второе - в случае начала проверки декларации судей безотлагательно информируются органы судейского самоуправления. Третье - справку о нарушении судьи согласовывает лично председатель (НАПК. - Ред.) или его заместитель", - рассказал Монастырский.
Кроме того, по его словам, председатель или заместитель НАПК также подписывает протокол о коррупционном правонарушении.
Также законопроект предусматривает, что протокол об административном правонарушении направляется судье.
"Не будет преследований дома или на работе. Если судья хочет дать объяснение - он это может сделать в присутствии Высшего совета правосудия", - добавил нардеп.