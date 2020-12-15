НАПК будет продолжать проверять декларации судей, - "слуга народа" Монастырский

Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп "Слуги народа" Денис Монастырский говорит, что новый закон механизме вручения судьям протоколов об админнарушении не предусматривает создания другого НАПК.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"НАПК будет продолжать проверять декларации судей. Никакого другого отдельного, особенного, чрезвычайного НАПК для судей не будет", - сказал Монастырский.

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Однако, по его словам, для судей будут существовать определенные предохранители относительно давления на них.

"Порядок проверки судей будет утверждаться сегодня, это методические рекомендации - они должны быть утверждены уже общим указом председателя НАПК и Высшего совета правосудия. То есть это первый предохранитель, что порядок должен быть согласован представителями судебной власти. Второе - в случае начала проверки декларации судей безотлагательно информируются органы судейского самоуправления. Третье - справку о нарушении судьи согласовывает лично председатель (НАПК. - Ред.) или его заместитель", - рассказал Монастырский.

Кроме того, по его словам, председатель или заместитель НАПК также подписывает протокол о коррупционном правонарушении.

Также законопроект предусматривает, что протокол об административном правонарушении направляется судье.

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"Не будет преследований дома или на работе. Если судья хочет дать объяснение - он это может сделать в присутствии Высшего совета правосудия", - добавил нардеп.