Рада поддержала необходимые для принятия Госбюджета-2021 изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада поддержала в целом внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимых для принятия проекта бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За законопроект №4100-д проголосовали 311 нардепов.

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Министерству финансов дали право на сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления госзаимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о госбюджете. Это необходимо, чтобы уменьшить ожидаемую пиковую нагрузку на государственный бюджет и снизить риски, связанные с вероятностью увеличения расходов по госдеривативам в будущем.

Предусмотрены и госгарантии на портфельной основе, направленные на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства. Государство гарантирует частичное выполнение обязательств, что не превышает 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Кроме того, регулируется покрытие кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета за счет средств единого казначейского счета.

В закон в сессионном зале внесли правку, которая разрешает повторное назначение на один год госслужащего, который достиг пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно. За нее проголосовали 306 нардепов.

В зале нардепы одобрили и норму, которая вернула местному самоуправлению долю от акциза на топливо. Она предусматривает, что в 2021 году 13,44 процента акцизного налога с произведенного в Украине горючего и 13,44 процента акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию горючего зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления автоматически.