Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы продолжался переговорный процесс, - "слуга народа" Костин

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин говорит, что продолжение парламентом до конца 2021 действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" является сигналом Украины о необходимости продления переговорного процесса.

Об этом Костин рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что желание народа Украины - это установление мира на Донбассе и возвращение наших территорий, людей. Для того, чтобы переговорный процесс продолжался мы также, как украинское государство, должны продемонстрировать свою приверженность к переговорно-дипломатическому пути решения конфликта на Донбассе. Это важный сигнал не только для народа Украины, но и наших международных партнеров. Потому что без широкой международной поддержки нам будет очень сложно самостоятельно решать этот вопрос... Это сигнал о том, что мы понимаем, что переговорный процесс нужно продолжать, несмотря на то, как тяжело это идет", - сказал Костин.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

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